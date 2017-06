PA: SBLOCCO CONTRATTI, IL 27 SINDACATI ALL’ARAN PER NUOVA STAGIONE 2016-2018

25 giugno 2017- 15:25

Roma, 25 giu.(AdnKronos) - Dopo quasi otto anni di blocco si avvia la stagione contrattuale 2016-2018 per gli statali sotto il segno del cambiamento. Martedì prossimo, il 27 giugno, i sindacati sono stati convocati all’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, per iniziare la discussione sui rinnovi contrattuali che interesseranno una platea di circa 3,3 milioni di impiegati pubblici. Sul piatto ci sono aumenti medi a regime di 85 euro al mese e, non solo, un corpus normativo poliedrico, come previsto dal nuovo testo unico del pubblico impiego che dovrà essere declinato e armonizzato nei diversi settori e comparti.Sarà un primo incontro sull’atto di indirizzo generale, la piattaforma presentata dal ministro della Funzione pubblica Marianna Madia che rappresenta il punto di partenza della trattativa, sul quale i sindacati faranno le loro proposte. “E’ un passo importante, prende il via una stagione contrattuale che segna un cambio di rotta con il passato – afferma il presidente dell’Aran Sergio Gasparrini all’Adnkronos in vista dell’incontro – nuove politiche del personale e un nuovo modello di relazioni sindacali , alla luce della riforma Madia, saranno instaurati”.