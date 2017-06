PA: SBLOCCO CONTRATTI, IL 27 SINDACATI ALL’ARAN PER NUOVA STAGIONE 2016-2018 (2)

25 giugno 2017- 15:25

(AdnKronos) - Quanto ai contenuti della convocazione di martedì che vedrà all’appello tutte le confederazioni sindacali e non le singole categorie, saranno “calendario e temi – spiega ancora Gasparrini – ovvero si metterà a punto un calendario di incontri e gli argomenti da trattare di volta in volta. Dopo la discussione sull’atto di indirizzo generale, le trattative si concentreranno sui vari atti di indirizzo, rispetto ai quattro comparti del pubblico impiego: Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità, Istruzione e ricerca, e anche in merito al rinnovo contrattuale della Dirigenza.Oltre alla trattativa per raggiungere gli aumenti contrattuali, per i quali ci sarà bisogno di ulteriori stanziamenti nella prossima legge di bilancio, all’Aran intanto si comincerà a mettere ordine nella disciplina.