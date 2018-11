28 novembre 2018- 20:03 Pa: Sorrentino, priorità sono occupazione, contratti e difesa pubblico (2)

(AdnKronos) - Come nel caso dei Centri per l'impiego e la prossima introduzione del reddito di cittadinanza. "Al ministro del Lavoro Luigi Di Maio - ha affermato Sorrentino - vorremmo dire che vanno assunte non mille ma oltre diecimila unità nei Centri per l'impiego perché le politiche attive sono pratiche innovative sulle quali investire. Così come vorremmo che dicesse che la priorità del paese deve essere la lotta al lavoro nero e al sommerso, aprendo una discussione sul solo della vigilanza ispettiva e sull'ispettorato del lavoro".Quanto al ministro della Salute, Giulia Grillo, Sorrentino ha sottolineato: "Aspettiamo ci convochi perché la priorità non è solo il rinnovo del contratto dei medici ma occuparsi seriamente della sanità pubblica operando per un adeguato finanziamento, così come sul piano fabbisogni che serve per dare avvio ad un'azione di reclutamento in sanità di cui abbiamo uno straordinario bisogno". Tornando su Bongiorno, Sorrentino ha puntato il dito contro una riforma che "a dispetto di quanto da lei sostenuto, porterà il suo nome e di cui non conosciamo i contenuti se non quelli annunciati sui giornali pochi giorni dopo il nostro incontro durante il quale non aveva fatto alcun accenno. Noi contrastiamo l'idea di un ritorno alla legge di temi che abbiamo riportato alla contrattazione. A noi serve una riforma che porti competenza ed efficienza e al momento non leggiamo alcun segnale di cambiamento".Non è mancato infine un passaggio dedicato ai settori privati, dal rinnovo del contratto della cooperazione sociale e della sanità privata, così come al tema accoglienza e integrazione all'indomani del voto sul dl sicurezza: "A Salvini diciamo il decreto va ritirato immediatamente, bisogna difendere le politiche di asilo e di accoglienza. Difendere il lavoro e i lavoratori, che in questi anni hanno garantito un'accoglienza dignitosa", ha concluso Sorrentino.