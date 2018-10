24 ottobre 2018- 16:29 Pacchi bomba a Obama e Clinton

Washington, 24 ott. (AdnKronos) - Non solo George Soros. Dopo l'ordigno esplosivo scoperto lunedì nell'abitazione del miliardario e filantropo ungherese, altri due pacchi bomba sono stati recapitati ai Clinton e a Barack Obama. Nel primo caso l'ordigno esplosivo è stato scoperto da un tecnico incaricato di controllare la posta indirizzata a Bill e Hillary Clinton, che risiedono in un sobborgo di New York. Il pacco recapitato ai Clinton è stato trovato nell'abitazione dell'ex first lady ed ex segretario di Stato, nella contea di Westchester. Quello invece recapitato a Obama è stato scoperto a Washington dal Secret Service, l'agenzia responsabile della sicurezza dei presidenti e degli ex presidenti Usa. Gli ordigni, ripota la stampa Usa, sono simili a quello inviato lunedì al miliardario e filantropo George Soros.