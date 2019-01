9 gennaio 2019- 18:29 Padova: a Cittadella scontro tra auto e tir, due feriti

Padova, 9 gen. (AdnKronos) - Poco prima delle 15 di oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in località Facca di Cittadella lungo la SP 47 per un incidente tra autoarticolato ed autovettura: due feriti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso congiuntamente al personale del sum 118 i due occupanti dell’auto, che sono stati presi in cura dai sanitari per essere trasferiti in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.