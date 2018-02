PADOVA: A MONTEGROTTO INCENDIO APPARTAMENTO, VIGILI DEL FUOCO SALVANO CAGNOLINO

15 febbraio 2018- 15:05

Padova, 15 feb. (AdnKronos) - Poco dopo le 9 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Einaudi a Montegrotto Terme per l’incendio divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di un piccolo condominio. Le squadre intervenute da Abano e Padova con tre automezzi hanno spento le fiamme, evitando l’estensione del rogo alle altre stanze. Salvato un cane che si trovava all’interno dell’appartamento. L’incendio ha causato gravi danni alla cucina e al soggiorno oltre a danni da fumo all’intero alloggio. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’appartamento non agibile sono terminate dopo circa tre ore.