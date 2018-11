6 novembre 2018- 14:58 Padova: aggressioni in città, Polizia arresta due africani

Padova, 6 nov. (AdnKronos) - Immediata è stata la risposta della Polizia di Stato di Padova agli episodi di violenza accaduti nel fine settimana appena trascorso. In sole 24 ore gli agenti della Questura hanno arrestato il responsabile dell’accoltellamento avvenuto in via Cavallotti domenica sera e un cittadino del mali per rissa aggravata davanti ai giardini Arena. Ieri sera gli uomini della Squadra Mobile hanno sottoposto a fermo un tunisino 20enne irregolare, per aver aggredito a coltellate e rapinato del cellulare, un connazionale, ferendolo alle gambe. La brutale aggressione è accaduta la sera di domenica scorsa in via Goito. La vittima, che passeggiava, a piedi, era stata raggiunta alle spalle da due stranieri che, dopo averla avvicinata con delle scuse, l’ avevano ferita con un coltello alle gambe, fuggendo solo quando, le grida del ferito avevano iniziato ad attirare l’attenzione dei passanti.L’uomo, soccorso dal 118, ha riferito alla pattuglia della Volante intervenuta immediatamente sul posto, di essere stato avvicinato anche nei giorni precedenti, dagli stessi uomini che l’ avevano appena aggredito. Grazie all’immediata attività di indagine svolta dagli investigatori della Squadra Mobile, in breve tempo, è stato possibile risalite all’autore dell’accoltellamento e dopo un rocambolesco intervento di polizia, l’uomo è stato rintracciato e arrestato in via Viotti.