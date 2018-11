6 novembre 2018- 14:58 Padova: aggressioni in città, Polizia arresta due africani (3)

(AdnKronos) - Nelle stesse ore, è finito in carcere anche un malese richiedente asilo politico 25enne, per rissa aggravata nei confronti di un cittadino marocchino di 38 anni. La pattuglia di Volante, mentre perlustrava la zona del centro storico, transitando davanti ai Giardini Arena ha notato il cittadino del mali mentre aggrediva violentemente con una catena uno straniero, nel frattempo preso a pugni da un altro uomo. Alla vista degli agenti i due aggressori si sono dati a precipitosa fuga, mentre il ferito era riverso in terra. La pattuglia riusciva a bloccare con il mezzo di servizio la via di fuga e a fermare lo straniero del mali, a sua volta ferito alle mani. La vittima, prima di svenire, ha riferito ai poliziotti di essere stato aggredito a scopo di rapina. L’uomo è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dove è stato ricoverato in area rossa, mentre il malese è stato ammanettato e condotto in Questura.