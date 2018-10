17 ottobre 2018- 13:09 Padova: alle Frassanelle il 21 ottobre va in scena la 'Festa dei Giochi Veci e Novi'

Padova, 17 ott. (AdnKronos) - Torna il grande evento d'Autunno al Parco Frassanelle nel cuore dei Colli Euganei: la seconda edizione della "Festa dei Giochi Veci e Novi" attende, domenica 21 ottobre, grandi e piccini con la voglia di riscoprire le attività ludiche di un tempo. Ma oltre ai giochi 'veci' (qualcuno gioca ancora a campana?) e quelli nuovi, in particolare i mattoncini in stile Lego, si potrà partecipare ad uno dei momenti più simbolici della manifestazione: qui i ragazzi potranno costruire una mongolfiera (di ben 3 metri di altezza) che poi verrà fatta volare sul Parco; perchè si tratta, oltre che di un divertente laboratorio, anche di uno dei momenti più simbolici della manifestazione? Perchè la stessa cosa, il lancio di un pallone aerostatico, si consumava, come gesto ben augurante, ad ogni festa d'Autunno per mano di Novello Papafava; figura di spicco del territorio, apprezzato scrittore, Presidente Rai tra il 1961 e il 1964, amava dire (mentre lavorava per far decollare il pallone): "questa mongolfiera è come la virtù: stenta ad affermarsi ma poi porta dritta al cielo”.Tra i richiami storici della giornata anche la bella mostra dal titolo "La Grande Guerra, 1918 - 2018. Cento anni tra illusioni e speranze", a cura del dott. Gianfranco Cenghiaro e della Associazione Culturale Rosa dei Colli di Rovolon.