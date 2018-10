17 ottobre 2018- 13:09 Padova: alle Frassanelle il 21 ottobre va in scena la 'Festa dei Giochi Veci e Novi' (2)

(AdnKronos) - La festa dei Giochi Veci e Novi, dalle dieci del mattino fino a sera, sarà opportunità di grande divertimento per tutta la famiglia; oltre ai giochi: visite al parco e alle grotte, i giri con la carrozza trainata dai cavalli; e ancora: l'originale Ape libreria (bellissimo il progetto i Libri di Anna), le immancabili caldarroste d'autunno, lo street-food, le birre artigianali, la caffetteria, le aziende agricole del territorio con i loro prodotti tipici (salumi, formaggi e altre leccornie); da non perdere i mini-spettacoli a sorpresa con i figuranti della Compagnia dell'Angelo che racconteranno la vita dei soldati e delle loro famiglie durante gli anni della Grande Guerra.Dalle 18.00 circa via all'apertivo al Parco con una selezione di musica funky per chiudere la giornata. L'evento si svolge in collaborazione con ProLoco Montemerlo Associazione socio culturale ROSA DEI COLLI Compagnia Dell'angelo e Biblioteca comunale di Cervarese S. Croce Associazione Culturale Buona Idea e Cooperativa Contatto CEMEA Veneto. Con il patrocinio del Comune di Rovolon, Comune di Cervarese S. Croce e della Provincia di Padova.