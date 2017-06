PADOVA: ASCOM A CANDIDATI, IMPEGNO PER CHIUDERE CENTRO INGROSSO CINA (2)

15 giugno 2017- 12:01

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’indagine del Censis, realizzata per il Ministero dello Sviluppo Economico, vede ai primi posti tra i prodotti contraffatti abbigliamento e accessori (il 32% del totale). Sono falsificati soprattutto giubbotti, capi sportivi e, tra gli accessori, borse e portafogli. Segue il settore degli audiovisivi (il 28,5% del totale). Vengono contraffatti anche i prodotti alimentari, per un valore di 1 miliardo di euro, pari al 14,8% del totale. Tra i prodotti in crescita negli ultimi tempi ci sono gli apparecchi e i materiali elettrici, soprattutto cellulari e componenti (il 10,6% del totale). Un altro settore in crescita è quello degli orologi e dei gioielli, che si distingue per la contraffazione di prodotti di alta gamma e che nel mercato del falso vale oggi il 5,8% del totale. Segue il settore del materiale informatico, costituito soprattutto da componenti hardware per computer, tablet, schede di memoria e chiavette Usb che vale il 4,1% del totale. “Tutte tipologie di prodotti – puntualizza il presidente dell’Ascom – che trovano riscontro nei commerci dell’”hub della contraffazione” insediato in corso Stati Uniti a Padova e che nonostante le nostre battaglie e l’impegno delle forze dell’ordine ed, in primis, della Guardia di Finanza, non sembrano sortire effetti positivi”.