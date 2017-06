PADOVA: ASCOM A CANDIDATI, IMPEGNO PER CHIUDERE CENTRO INGROSSO CINA (3)

15 giugno 2017- 12:01

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "In questo senso, può l’amministrazione comunale intervenire facendo rispettare la legalità? - si chiede Bertin - Io penso che non solo “possa” ma “debba” intervenire. D’altra parte se la polizia locale sanziona, giustamente, il bar che deborda dagli spazi assegnatigli in quanto a plateatico, non vedo perché non possa mettere i sigilli a strutture che non hanno un minimo di sicurezza, che vedono bambini correre avanti e indietro tra i carrelli, che commerciano prodotti alimentari di dubbia provenienza e di nessuna igienicità e, ultimo ma non ultimo elemento, drammatico in termini di concorrenza sleale, vendono all’ingrosso e al dettaglio (in questo caso senza autorizzazione alcuna) in barba a qualsiasi norma fiscale, compreso il più elementare scontrino o l’altrettanto elementare fattura”.“Per questo – conclude Bertin – mi piacerebbe che i candidati sindaco mettessero la soluzione di questo problema tra le priorità dei loro primi cento giorni. Il commercio, ma l’intera economia cittadina e provinciale, gliene sarebbero grati".