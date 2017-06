PADOVA: ASCOM, CITTà GOVERNATA DA PERSONA COMPETENTE E MOTIVATA (2)

26 giugno 2017- 13:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E Bertin attacca “A Padova la passata amministrazione ha creduto opportuno puntare su cavalli che, alla lunga, hanno finito per risultare dannosi: si pensi solo alla proliferazione dei mercatini che hanno indispettito i commercianti, alla mancanza di prospettive di largo respiro, all’assenza di progetti che dessero di Padova un’immagine meno piatta e meno ansiogena di quella “raccontata” a più riprese e fatta quasi esclusivamente di “invasioni” e di “criminalità”". “Lo stesso discorso – continua il presidente dell’Ascom – vale per Abano dove la nostra opposizione al “sistema Claudio” fa data da molto tempo e proprio nell’opposizione a pratiche che più volte abbiamo stigmatizzato (si pensi solo alla nostra battaglia contro il centro commerciale sfociata anche in una partecipazione “rumorosa” al consiglio comunale che si apprestava ad approvarlo), ha trovato forza e consenso per pensare ad un futuro diverso”.“Resettare” tutto e ripartire: questo l’invito di Bertin a chi si appresta a governare le due città: “Per quanto ci riguarda – conclude il presidente dell’Ascom – noi confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare per offrire sia a Padova che ad Abano occasioni di crescita. Commercio e turismo erano, sono e devono essere i presupposti sui quali fondare quell’idea di innovativo che nel progetto della Camera di Commercio “Padova 4.0” ha i semi per far germogliare un futuro ricco di prospettive”.