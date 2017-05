PADOVA: BITONCI CI RIPROVA CON 'TOLLERANZA ZERO', GIORDANI PUNTA SUL BUONSENSO (2)

21 maggio 2017- 16:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E sempre nel centrosinistra il candidato di Coalizione Civica, Arturo Lorenzoni spiega ai suoi potenziali elettori che 'Padova merita, Lorenzoni sindaco'. Mentre il pentastellato Simone Borile assicura che: 'Ai padovani Daremo Risposte'. L'ex assessore Rocco Bordin, portacolori della lista che porta il suo nome si lancia in un 'sottile': 'La Padova Libera - Lista Rocco Bordin'. Più aulico l'imprenditore del lavoro interinale Luigi Sposato che per slogan su social e mega manifesti appesi un pò in tutti i quartieri della città va un temerario: 'OSA, Sposato Sindaco di Padova'. Infine, l'esponente di Casapound Italia Maurizio Meridi si 'trincera' dietro ad un #DifendiPadova#votaCasaPound.