PADOVA: BITONCI DOMANI IN PRATO DELLA VALLE, MENTRE GIORDANI CHIUDE CON ORLANDO

8 giugno 2017- 18:31

Padova, 8 giu. (AdnKronos) - Dopo l'ultimo comizio di oggi, insieme dal leader della Lega Matteo Salvini, il candidato del Centrodestra Massimo Bitonci chiude domani sera la sua campagna elettorale con una grande festa finale in Prato della Valle, dove a partire dalle 19,30 assieme a tutti i candidati delle liste che lo sostengono, incontrerà i suoi elettori in vista del verdetto di domenica sera.Sono due invece gli appuntamenti che domani chiuderanno la campagna elettorale del suo avversario diretto, Sergio Giordani e delle sei liste di centrosinistra e civiche che lo sostengono. Il primo alle 18 è l'incontro con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando che si svolgerà in Piazzetta Forcellini, nell'omonimo quartiere, dove nei giorni scorsi la sede del Partito Democratico è stata oggetto di atti vandalici e sono state tracciate scritte offensive contro il Ministro degli Interni Marco Minniti in occasione della sua visita in città.