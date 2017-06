PADOVA: BITONCI DOMANI IN PRATO DELLA VALLE, MENTRE GIORDANI CHIUDE CON ORLANDO (2)

8 giugno 2017- 18:31

(AdnKronos) - A seguire, a partire dalle ore 21, grande festa per tutti i padovani in Piazza della Frutta dove sarà montato un grande palco sul quale suonerà il gruppo folk “Mixto”. Il fumettista “Ruvo” disegnerà le caricature delle persone più simpatiche che vedrà tra la folla, proiettandole in diretta su un grande schermo, mentre nella piazza si esibiranno alcuni artisti di strada. La festa è pensata anche per le famiglie ed i bambini che troveranno nella parte ovest della piazza due grandi gonfiabili, mentre lungo i lati saranno allestiti i tavoli delle sei liste, i banchetti dedicati ad ogni quartiere e naturalmente vari punti ristoro. La serata si concluderà verso le 23 con l'intervento dal palco del candidato sindaco Sergio Giordani attorniato dai candidati consiglieri delle sei liste.