PADOVA: BITONCI, SUPERARE IL 40%, RISULTATO ECCEZIONALE, MA IL CS PUNTA A RIUNIRSI

12 giugno 2017- 12:57

Padova, 12 giu. (AdnKronos) - "Un risultato eccezionale, superare il 40% di preferenze, con 11 punti di vantaggio sul candidato del Pd, e la Lista Bitonci che ha conquistato un 24%: in pratica un padovano su quattro ha votato la lista civica con il mio nome". Così, un più che soddisfatto Massimo Bitonci commenta il risultato del primo turno delle amministrative che lo vede davanti, con un grande vantaggio sul candidato di centrosinistra Sergio Giordani a quota 29,25. E l'ex senatore leghista dice di non avere paura di un'eventuale alleanza tra il suo rivale di centrosinistra e il terzo arrivato Arturo Lorenzoni a capo di Coalizione Civica, lista anch'essa di centrosinistra che ieri ha conquistato poco meno del 23% delle preferenze: "I voti non si sommano, lo abbiamo già visto in passato, e poi questa è l'elezione diretta del sindaco. I conti si fanno tra 15 giorni", taglia corto.