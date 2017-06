PADOVA: BITONCI, SUPERARE IL 40%, RISULTATO ECCEZIONALE, MA IL CS PUNTA A RIUNIRSI (2)

12 giugno 2017- 12:57

(AdnKronos) - Ed invece, in campo avversario tutto lascia prevedere che ci sarà un apparentamento tra le due liste di centrosinistra per battere l'avversario: "La sfida è difficile, ma io sono ottimista, da sempre. Adesso mi devo incontrare con Arturo Lorenzoni, lasciare da parte le divisioni, e cerchiamo di trovare un accordo con tutti quelli che vogliono sostenerci. Con Lorenzoni abbiamo gli stessi principi e gli stessi obiettivi. Ho sempre sostenuto che Lorenzoni è una grande risorsa per la città", spiega Sergio Giordani. E sulla stessa linea si dice il candidato di Coalizione Civica: "Il nostro 23% è un risultato grandissimo, adesso dobbiamo sederci intorno ad un tavolo con Giordani per costruire una proposta importante per la città, che sia soddisfacente per gli elettori di entrambe le liste".