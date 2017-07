PADOVA: BORON (L.ZAIA), CITTà RIPIOMBATA NELLA PAURA, NO A VIOLENZA CENTRI SOCIALI (2)

26 luglio 2017- 12:06

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Presenti alle manifestazioni - aggiunge il Consigliere - due consiglieri comunali della maggioranza che governa la città di Padova. Il Sindaco, appena insediatosi e con delega alla sicurezza, era a conoscenza delle manifestazioni e avrebbe potuto impedire l’evoluzione violenta dello scontro politico coordinandosi con le Forze dell’Ordine. Inoltre, il primo cittadino e il Vicesindaco, referente politico dei consiglieri comunali presenti alla manifestazione, non hanno censurato l’atteggiamento dei facinorosi”.“Con la Risoluzione - conclude Boron - intendo condividere lo sdegno espresso dall’opinione pubblica in merito ai fatti del 17 luglio, che hanno riportato la città di Padova ai tempi degli anni di piombo, esprimere piena solidarietà agli agenti di polizia intervenuti, in particolare a quelli che sono rimasti feriti, e condannare non solo gli atti di violenza di soggetti riconducibili ai centri sociali, che andrebbero chiusi, ma anche l’atteggiamento dei due consiglieri comunali di maggioranza, rappresentanti delle istituzioni che, pur presenti, non hanno stigmatizzato il comportamento violento dei centri sociali”.