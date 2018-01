PADOVA: CARABINIERI IDENTIFICANO E DENUNCIANO PIROMANE CASE ESPONENTI PD (2)

23 gennaio 2018- 12:54

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Le indagini si sviluppavano inizialmente a 360 gradi, prendendo in esame la possibilità che i danneggiamenti fossero semplici atti vandalici ovvero che alla base degli stessi vi fossero dinamiche legate a dissidi di natura privata ovvero maturati nell’ambito dell’attività politica delle parti lese. Rapidamente, proprio sulla scorta degli elementi raccolti incrociando le dichiarazioni di testimoni e parti lese, la visione delle telecamere dell’area residenziale d’interesse e confrontando il “modus operandi” utilizzato dall’ignoto piromane, veniva imboccata la strada giusta ed i militari dell’Arma di Abano Terme e Monselice riuscivano ad individuare il soggetto sospettato di essere l’autore degli atti intimidatori narrati.Il quadro degli indizi raccolti veniva condiviso con l’Autorità Giudiziaria e si procedeva quindi a perquisizione domiciliare e personale nei confronti del soggetto interessato, un 43enne del posto, incensurato. L’attività dava esito positivo e consentiva di recuperare e sequestrare: un giaccone da uomo in tessuto di colore verde con cappuccio; scarpe in pelle di colore nero; pantaloni in tessuto leggero di colore bianco senza marca; una scatola di fiammiferi da cucina; un paio di guanti da lavoro colore giallo; una tanica di plastica bianca da 15 lt contenente circa 5/7 lt di benzina; una borsa di plastica di colore rosso con disegni bianchi di supermercato della zona.Il materiale rinvenuto coincideva con quello del materiale autore dei delitti, ripreso, in particolare, in concomitanza con la commissione dell’incendio del 14 dicembre scorso.