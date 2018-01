PADOVA: CARABINIERI IDENTIFICANO E DENUNCIANO PIROMANE CASE ESPONENTI PD (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Infatti l’uomo, certamente molto alto, di corporatura normale, vestiva pantaloni bianchi molto leggeri, scarpe nere tipo ginnastica, giubbotto leggero con cappuccio, un paio di guanti chiari tipo da lavoro e teneva con la mano destra una borsa di colore rosso acceso con una scritta bianca di un noto supermercato della zona. La borsa sequestrata presentava al suo interno residui di materiale combusto, e la tanica di plastica bianca da 15 lt contenente verosimilmente benzina non trovava giustificazione plausibile essendo il veicolo in uso all’indagato alimentato da diesel.Le attività di indagine sono tutt’ora in corso (l’autore dei reati è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà) e sono finalizzate anche ad approfondire il movente delle azioni intimidatorie, che potrebbe individuarsi nel risentimento maturato dal piromane verso le Autorità e l’ordine costituito, identificate negli attivisti che hanno subito gli incendi.L'uomo pare, peraltro, svolgesse sino a pochi anni fa un’attività lavorativa, interrotta, secondo lo stesso, anche per il mancato ottenimento di contributi e rimborsi fiscali da parte degli Enti preposti.