16 luglio 2018- 13:45 Padova: Carabinieri indagano su attentato casa giornalista Gervasutti

Padova, 16 lug. (AdnKronos) - I carabinieri stanno indagando, a trecentosessanta gradi, sull'attentato avvenuto nella notte a Padova in zona Chiesanuova contro l'abitazione del giornalista del Gazzettino Ario Gervasutti: poco prima delle 2 di questa notte ignoti hanno esploso cinque colpi di arma da fuoco. Il giornalista, svegliato di soprassalto, ha messo subito al sicuro la famiglia e poi ha chiamato i carabinieri arrivati sul posto in pochi minuti: per tutta la notte sono stati effettuati i rilievi scientifici. I proiettili rinvenuti in casa sono tre, nella camera che dà sulla strada, mentre altri due colpi hanno raggiunto un muro esterno. Gervasutti è stato sentito in mattinata al Comando provinciale dei carabinieri, dove ha depositato denuncia per l'accaduto, spiegando di non aver mai ricevuto minacce e quindi di non essere in grado di risalire alla causa dell'attentato. Ario Gervasutti, 55 anni, friulano di Palmanova, ha iniziato giovanissimo a Il Gazzettino, prima in redazione a Padova, per poi andare a lavorare a Milano, rientrare al Gazzettino, a capo della redazione di Padova, e quindi dirigere per sette anni 'Il Giornale di Vicenza', prima di rientrare due anni fa a Il Gazzettino come caporedattore.