PADOVA: CARABINIERI SEQUESTRANO 115 KG DI MARIJUANA, DUE CINESI ARRESTATI

6 febbraio 2018- 12:18

Padova, 6 feb. (AdnKronos) - Centoquindici chili di marijunana sequestrati. I Carabinieri del Comando Provinciale di Padova hanno scoperto una enorme serra per la coltivazione indoor di marijuana nell’area meridionale della provincia, in un vecchio casolare sulle rive del Bacchiglione. A gestirla due cittadini cinesi tratti in arresto.Una vera e propria “fabbrica” di droga dal seme alla pianta per rifornire connazionali e i mercati del Nord Europa, in cui gli stessi coltivatori vivevano segregati ed in pessime condizioni igieniche. Lo stupefacente, di ottima qualità, è il frutto di una coltivazione intensiva con ausilio di potenti fertilizzanti.