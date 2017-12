PADOVA: CARITAS PROPONE AI GIOVANI UN CAPODANNO ALTERNATIVO

24 dicembre 2017- 14:22

Padova, 24 dic. (AdnKronos) - Settima edizione per il Capodanno Caritas, l’iniziativa che Caritas Padova e Pastorale dei Giovani propongono ai giovani dai 18 ai 35 anni per trascorrere un ultimo dell’anno “alternativo”, solidale, fraterno, ricco di proposte e di incontri. Una proposta che negli anni è cresciuta e ha raggiunto anche le 250 presenze. La formula è la medesima degli altri anni con, in aggiunta, la necessità di iscriversi il prima possibile ed entro il 26 dicembre 2017, tramite il sito www.giovanipadova.it/capodanno, per ragioni organizzative.La proposta coinvolgerà i giovani nell’intera giornata di domenica 31 dicembre. Si inizierà alle 10 con il ritrovo in Seminario Minore di Rubano (via Rossi 2, Rubano – Pd). La mattinata vedrà un momento di accoglienza, e il tempo per la conoscenza reciproca e la formazione sul senso della proposta e sulle attività del pomeriggio, che si svilupperà come un Capodanno diffuso, in cui piccoli gruppi di volontari animeranno una ventina di realtà del territorio: case di riposo, comunità di accoglienza, centri diurni, comunità residenziali…Alle 13 ci sarà il pranzo insieme con la formula “porta e offri”, quindi alle 15 partiranno i blitz-party: divisi in gruppi i giovani andranno ad animare le diverse realtà con attività semplici e coinvolgenti, dalla merenda ai giochi di società, dai canti alla tombola, per regalare sorrisi, momenti di fraternità e divertimento.Alle 19 tutti i gruppi ritorneranno “alla base”, in Seminario Minore per un momento di condivisione, la santa messa e poi il gran finale con la cena e l’animazione fino alle 24 per il brindisi di avvio del nuovo anno. E poi la festa continuerà…