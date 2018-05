2 maggio 2018- 11:35 Padova: chiusi per 15 ore in ascensore, liberati dai vigili del fuoco

Padova, 2 mag. (AdnKronos) - I vigili del fuoco hanno liberato ieri mattina dopo circa 15 ore una coppia di coniugi rimasti chiusi nell’ascensore di un palazzo signorile in Piazza dei Frutti a Padova. I coniugi residenti al secondo piano del palazzo adibito ad uso residenziale ed uffici, la sera avevano preso insieme a loro piccolo cane l’ascensore per portare fuori i rifiuti, quando dopo essere partito si è bloccato. La coppia non avendo telefono ha suonato ripetutamente l’allarme, ma inutilmente, poiché nel palazzo non vi era nessuno. Ieri mattina una persona che si è recata nel proprio ufficio per prendere dei documenti ha sentito l’allarme ed ha chiamato i soccorsi. I pompieri hanno portato al piano l’ascensore liberando la giovane coppia, provata dalla spiacevole situazione, ma tutto sommato in buone condizioni fisiche come anche il loro piccolo cane.