16 luglio 2018- 12:57 Padova: Ciambetti (Veneto), solidarietà a Gervasutti, no strumentalizzazioni

Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - “Ario Gervasutti non è uomo che si lasci intimidire e la sua vita professionale, l’impegno di giornalista, lo testimoniano. Ciò non di meno, nessuno può sottovalutare quanto accaduto e la gravità dell’attentato di questa notte”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio Regionale del Veneto porge la sua “personale solidarietà ad Ario Gervasutti e ai suoi familiari e sono certo di interpretare il pensiero di tutta l’assemblea legislativa veneta nel condannare senza tentennamenti quanto accaduto – ha detto Ciambetti – auspicando che si faccia chiarezza al più presto individuando i protagonisti di questa vicenda inaccettabile, che sembra rievocare i fantasmi del passato". "Come nel passato, tuttavia, dobbiamo far quadrato contro ogni provocazione e intimidazione, rifiutando strumentalizzazioni meschine che sono da condannare senza tentennamenti: la solidarietà ad Ario Gervasutti, ai suoi familiari, a tutti i giornalisti del Gazzettino come della altre testate venete oggi, davanti ai proiettili sparati contro la casa del giornalista, testimonia l’impegno democratico di chi è impegnato nelle Istituzioni contro ogni forma di violenza e prevaricazione e la decisa presa di posizione di noi tutti in difesa della libertà di espressione", sottolinea. "La Costituzione ci spiega che ‘la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure’ implicitamente riconoscendo che i giornalisti non possono essere vittime di intimidazioni, minacce, soprusi: quando ciò accade siamo davanti a una malattia degenerativa che va immediatamente bloccata. Proprio il richiamo alla Carta Costituzionale spiega l’enorme gravità di quanto è accaduto e giustifica, al di là della stima personale, il pieno sostegno e la vicinanza ad Ario Gervasutti e ai suoi familiari”, conclude.