PADOVA: COALIZIONE CIVICA, CONDANNA PER OGNI FORMA DI VIOLENZA

19 luglio 2017- 19:06

Padova, 19 lug. (AdnKronos) - "Coalizione Civica per Padova è contraria e condanna ogni forma di violenza. In tal senso, sin dai giorni precedenti a lunedì, ci siamo mossi alla ricerca di soluzioni concrete per evitare che Padova diventasse teatro di tutto quanto accaduto. Ed è proprio per il medesimo fine che gli esponenti di Coalizione Civica presenti alla manifestazione pacifica si sono spesi con tutte le proprie forze affinché non vi fosse alcun tipo di tensione". Così il comitato Politico di Coalizione Civica per Padova in una nota commenta gli scontri di piazza di lunedì sera in centro storico tra antagonisti che avrebbero voluto raggiungere il sit in di Forza Nuova e fermati dalle forze dell'ordine."Il nostro lavoro, volto a permettere un pacifico e sereno svolgimento degli eventi di lunedì, è stato messo in campo sin dalla scorsa settimana attraverso una collaborazione efficace col Sindaco Sergio Giordani, con il quale si era elaborata una proposta della gestione delle manifestazioni di Forza Nuova e della contro-manifestazione di Piazza Insurrezione che avrebbe permesso di evitare ogni scontro", spiega Coalizione Civica. "Ringraziamo quindi il sindaco Sergio Giordani per la prontezza con cui si è da subito speso per capire con il Questore l'accaduto e per predisporre quanto necessario per fare in modo che in futuro non possano verificarsi nuovamente situazioni di questo tipo - conclude - Vogliamo condannare, infine, un altro evento accaduto nella medesima giornata in un momento diverso, e cioè l’inaccettabile sfregio alla targa in memoria di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci esprimendo vicinanza alle famiglie."