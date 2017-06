PADOVA: CONFAPI, CHE VINCA BITONCI O GIORDANI SI PENSI AD ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA

14 giugno 2017- 11:49

Padova, 14 giu. (AdnKronos) - Un assessorato all’industria. Non c’era e invece serve. Oggi più che mai. In vista del ballottaggio del prossimo 25 giugno, che coinvolgerà Massimo Bitonci e Sergio Giordani, Confapi Padova lancia un appello al futuro primo cittadino: "Nella passata giunta la delega alle attività produttive era nelle mani del sindaco, ma non esisteva un assessorato dedicato, più nello specifico, all’industria, mentre, per contro, c’era un assessorato al commercio. Questa città ha alle spalle una solida vocazione manifatturiera che negli ultimi anni è andata in parte dispersa e tra i compiti della nuova amministrazione dovrà esserci quello di creare le condizioni per darle slancio", sostiene Carlo Valerio, presidente dell’Associazione delle piccole e medie imprese del territorio. "Ecco perché riteniamo che la delega all’industria debba andare in mano a una figura specifica e che il tema possa entrare a pieno diritto nell’agenda elettorale", spiega."Serve un assessore in grado di favorire il rilancio del settore. In particolare, la riqualificazione delle aree urbane della zona industriale, specie nelle aree della Zip nord dove è più evidente la ridotta dotazione di parcheggi, di spazi verdi e pubblici, non è più procrastinabile. Le vie dell’area devono essere oggetto di intervento - sottolinea - sono necessarie infrastrutture e trasporti, perché oggi è scarsamente raggiunta dai mezzi pubblici è in alcune parti congestionata dal traffico. Interporto e Maap già adesso si configurano come un hub dei servizi logistici e distributivi ma si può fare ancora molto per razionalizzare le risorse e rendere appetibile l’insediamento di aziende d’eccellenza italiane e straniere, facendo diventare la Zip anche il luogo della manifattura di qualità. L’assessorato dovrà inoltre porsi come una leva strategica in grado di sostenere la capacità competitiva delle Pmi padovane a livello di innovazione, attirando le nuove risorse europee".