PADOVA: CONFAPI, CHE VINCA BITONCI O GIORDANI SI PENSI AD ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA (2)

14 giugno 2017- 11:49

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Infine - prosegue Valerio - cito un tema che ci sta molto a cuore, oggi indicato attraverso il termine reshoring. Una ricerca dell’osservatorio Uni-Club MoRe Back-Reshoring guidato dal professor Luciano Fratocchi dell’Università dell’Aquila ha mostrato come, in tutta Europa, dall’inizio della crisi siano stati 121 i casi di “ritorno a casa” di stabilimenti che erano stati delocalizzati. Di questi, sono 45 le società del Triveneto che hanno riattivato gli interruttori degli impianti, dopo averli spenti anni fa preferendo le fabbriche low cost del Far East". "È un fenomeno importante, perché parliamo di capitali che tornano a dar linfa all’economia del territorio e portano nuova occupazione, e occorre fare il possibile per incentivarlo, proprio creando le condizioni per riuscirci, tornando a rendere Padova attrattiva da questo punto di vista: servono infrastrutture e serve ridurre i carichi fiscali che, a tutti i livelli, pesano sul lavoro", spiega."I numeri confermano che il settore manifatturiero si sta finalmente riprendendo. L’ultima indagine congiunturale sul settore, per la provincia di Padova, realizzata dalla Camera di commercio, attesta che nel 1° trimestre 2017 la produzione industriale segna una variazione positiva con un aumento del +2,3%, peraltro al di sotto del risultato per l’insieme Veneto, dove si registra un +4. E si conferma il trend positivo della produzione per il sesto trimestre consecutivo. Dati che non possono essere ignorati da chi avrà l’onere e l’onore di governare la città che fa da traino per tutta l’economia provinciale. Ecco perché serve un assessore all’industria", conclude.