8 maggio 2018- 11:57 Padova: Confapi, il tasso di disoccupazione è 'tedesco' (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Da queste statistiche discendono due considerazioni. La prima: quando, più di un anno fa, sostenevamo che per le nostre imprese il peggio era alle spalle e che l’economia stava ripartendo, in molti ci accusavano di eccessivo ottimismo, ma i dati relativi all’occupazione stanno ribadendo proprio quello che pensavamo, ovvero che la ripresa è in essere - afferma il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio - E a chi sottolinea che aumentano solo i contratti a tempo determinato rispondo dicendo che parliamo, in ogni caso, di posti di lavoro che prima non c’erano e che la situazione italiana riguardo ai contratti a tempo determinato e indeterminato è molto simile a quella di nazioni che storicamente prendiamo come punti di riferimento, a partire dalla Germania"."La seconda considerazione prima ancora che dai numeri parte l’esperienza diretta che chi fa impresa matura ogni giorno: in certi settori, come edilizia e costruzioni, ci sono lavori che sono svolti esclusivamente da manodopera straniera, perlopiù dell’Est Europa. Cosa accadrebbe se queste stesse persone rientrassero nei loro paesi d’origine, dove, oggi, esiste quell’offerta di lavoro che ieri mancava? Sono nazioni in cui il tasso di crescita demografica è sensibilmente più alto del nostro - 1,53 nascite per donna in Repubblica Ceca, 1,52 in Romania, 1,44 in Ungheria, solo 1,37 in Italia - ed è anche questo un elemento che vale la pena di considerare: se in questi paesi la popolazione cresce, per forza aumenta anche la necessità di manodopera interna, con il “rischio” di depauperare ulteriormente la forza lavoro presente in Italia", sottolinea.