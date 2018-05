8 maggio 2018- 11:58 Padova: Confapi, il tasso di disoccupazione è 'tedesco' (3)

(AdnKronos) - "Per cui mi chiedo: chi svolgerà certi compiti, visto che, come testimoniano proprio le analisi svolte negli scorsi mesi dal nostro centro studi Fabbrica Padova, non solo i nostri giovani non vogliono più fare gli operai, ma le stesse scuole non formano più i ragazzi ed è aumentata a dismisura la distanza tra la domanda delle imprese e l’effettiva offerta di forze lavoro? So che il tema è scomodo e può non piacere, ma credo che vada affrontato con più programmazione e meno demagogia", conclude. In base ai dati Istat del 2017 la popolazione romena in provincia di Padova conta su 30.797 persone, pari al 25,8% della comunità straniera in totale. Più ridotta la presenza ungherese (185 persone, pari allo 0,20%) e ceca (76, pari allo 0,08%).