4 maggio 2018- 12:16 Padova: Confindustria organizza gara per 400 piccoli Archimede

Padova, 4 mag. (AdnKronos) - Saranno 400 i piccoli Archimede protagonisti sabato 5 maggio di 'Eureka!Funziona!', la gara di costruzioni tecnologiche promossa dai Giovani Imprenditori di Confindustria Padova in collaborazione con la Sezione Metalmeccanici, per l’orientamento alla cultura tecnica e scientifica sin dalla scuola primaria. Bambini delle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie padovane si sono cimentati con successo e divertimento nell’invenzione di veri giocattoli, avvicinandosi così agli aspetti più curiosi della meccanica. A partire da un kit dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, con una scheda fotosensibile che regola la potenza a seconda della luce, i piccoli inventori hanno ideato e realizzato giocattoli come l’”aspirapolvere sparacoriandoli”, il “macchinorso”, la “pista d’atterraggio”, la “catapulta”, la “ruota mille colori”, il “robot” e il “dracula volante”. In gara per la quinta edizione padovana di 'Eureka!Funziona!', progetto nazionale di Federmeccanica, le venti squadre finaliste di sei scuole primarie: Arcobaleno, Santa Rita e Valeri di Padova, Giovanni XXIII di Polverara, Loreggia-Villa del Conte, De Amicis di Teolo. In ogni squadra, i disegnatori tecnico e artistico, il costruttore, il pubblicitario, e chi ha tenuto il diario di bordo fino alla creazione del giocattolo mobile. Il tutto frutto solo del lavoro di gruppo dei bambini, che con la supervisione degli insegnanti hanno usato molle, tondini di legno o ferro, elastici, filo elettrico e rotelline. La gara conclusiva di 'Eureka!Funziona!' si svolgerà sabato 5 maggio, a partire dalle ore 9.30, a PadovaFiere, davanti ad una platea di 730 bambini, docenti e genitori di tutte le scuole primarie del Padovano.