4 maggio 2018- 12:16 Padova: Confindustria organizza gara per 400 piccoli Archimede (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Dopo i saluti di Anna Viel presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Padova, Ariella Metellini di Associazione Italiana per l’insegnamento della Fisica (AIF) e Paola Stucchi dell’Ufficio scolastico territoriale di Padova, la presentazione dei giocattoli da parte dei piccoli inventori delle classi finaliste alla platea e alla giuria tecnica.Quindi lo spettacolo sulle bizzarre proprietà della meccanica e delle sue applicazioni “Crazy Lab: Pneumo-Show”, con l’ingegnere e attore scientifico Nicola Calcinari del Gruppo Pleiadi, e alle ore 12.15 la proclamazione dei vincitori e le premiazioni. "La partecipazione delle scuole e dei bambini è andata oltre ogni nostra aspettativa - dichiara Anna Viel, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Padova -. “Eureka!Funziona!” ha un valore formativo importantissimo perché avvicina i bambini alle nozioni scientifiche attraverso il gioco, sviluppa la loro creatività e capacità di apprendimento, mette assieme competenze in italiano, scienze e disegno applicandole a creazioni funzionanti e molto originali. Gli adulti, docenti e imprenditori, li hanno solo accompagnati. Sono i bambini i veri protagonisti che collaborando si rivelano bravi inventori e anche ottimi divulgatori, gli stessi nomi dati ai giocattoli lo testimoniano. Il futuro è nelle loro mani nella misura in cui sapremo trasferire loro, fin da piccoli, le chiavi dell’innovazione e della conoscenza, con responsabilità e la giusta dose di curiosità".