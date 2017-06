PADOVA: DE POLI (UDC), A GIORDANI CONGRATULAZIONI E BUON LAVORO

Padova, 26 giu.(AdnKronos) - "Al neosindaco Giordani giungono intanto le nostre congratulazioni e per il risultato raggiunto e soprattutto gli auguri di buon lavoro alla guida di una città che, finalmente, dopo un periodo di stallo, potrà tornare alla normalità": così il senatore Udc Antonio De Poli commentando l'esito dei ballottaggi alle Comunali di Padova. "Nei prossimi mesi saranno tante le sfide che attendono la nuova Amministrazione: basti pensare al tema dell'ospedale di Padova su cui è importante trovare una soluzione per dare la giusta importanza all'eccellenza della sanità Padova, ma anche la riqualificazione urbana, il contrasto al degrado. Bisognerà dare la massima attenzione al sociale considerando i numeri sempre più importanti sulla povertà e, infine, lavorare affinché, proprio in occasione degli 800 anni del Bo, Padova diventi la capitale della cultura e dei giovani in Europa", conclude De Poli.