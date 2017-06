PADOVA: DE POLI (UDC), A VIGONZA PREMIATA CONCRETEZZA POLITICA

12 giugno 2017- 13:07

Padova, 12 giu. (AdnKronos) - "A Vigonza (Pd), dove L'Udc ottiene un risultato positivo e importante, la partita è apertissima: siamo certi che Cesare Paggiaro sarà all'altezza della situazione per vincere la sfida del ballottaggio. Paggiaro è' stato premiato dai cittadini per il suo progetto politico che accende i riflettori sul futuro della città ": così il senatore Udc Antonio De Poli che, commentando i risultati delle Elezioni Comunali, aggiunge: "Esprimo anche le mie più sincere congratulazioni a Ornella Leonardi che a Gazzo ha vinto con un consenso pressoché plebiscitario: vince la politica che mette al centro dell'attenzione i cittadini, così come allo stesso modo i risultati raggiunti da Simone Marzari, a Veggiano, e da Maria Alberta Boccardo, a Conselve, dimostrano che gli elettori premiano sempre di più la concretezza della politica e delle persone, al di là dei colori politici".