18 marzo 2019- 11:10 Padova: derubavano anziani in casa, gruppo criminale annientato dai carabinieri

Padova, 18 mar. (AdnKronos) - I Carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco (Pd) e della Stazione di Legnaro (Pd), a conclusione di una lunga, minuziosa e laboriosa indagine, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal G.I.P. del Tribunale di Padova nei confronti di 3 donne e un uomo che avevano costituito un consolidato sodalizio criminale specializzato nella commissione di reati predatori ai danni di persone anziane, di cui, con una posizione meno grave, facevano parte anche altre tre donne, indagate in stato di libertà.I destinatari del provvedimento cautelare risultano, a vario titolo, indagati, in concorso con in relazione a molteplici episodi di furto aggravato in abitazione, commessi nelle province di Padova, Venezia, Vicenza e Treviso, ai danni di anziane vittime, anche in precarie condizioni di salute.