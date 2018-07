17 luglio 2018- 13:11 Padova: domani Giulietti a Il Gazzettino per solidarietà a Gervasutti

Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - "Dopo oltre 40 anni in Veneto si torna a sparare contro un giornalista: era il 7 luglio 1977 quando un commando terroristico gambizzò Toni Garzotto, cronista di giudiziaria del Gazzettino. E ora come allora i cinque colpi di pistola esplosi l’altra notte contro la casa di Ario Gervasutti sono un attacco a tutta la categoria. E la categoria tutta risponde compatta nel condannare questo gravissimo atto intimidatorio di stampo mafioso come lo hanno definito gli stessi investigatori", lo sottolinea, in una nota la Fnsi e ilo Sindacato dei Giornalisti del Veneto. Domani, mercoledì 18 luglio, alle 11, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Giuseppe Giulietti, anche a nome del segretario generale Raffaele Lorusso, sarà nella sede centrale del Gazzettino a Mestre per portare concreta vicinanza e solidarietà al collega Gervasutti - da due anni al quotidiano del Nordest - e al direttore Roberto Papetti. Ci saranno anche i vertici regionali di Sindacato e Ordine dei giornalisti.“L’attentato subito dal collega Gervasutti - affermano Giulietti, Lorusso e Carlo Verna, presidente nazionale dell’Ordine - è inquietante e destabilizzante nei modi e nei luoghi. E anche nei tempi. Visto che mai come ora l’informazione è tornata nel mirino di chi vuole minacciarla e zittirla”.