24 maggio 2019- 12:04 Padova: domani notte parte il Cammino di Sant'Antonio

Padova, 24 mag. (AdnKronos) - Zainetto, pila, scarpe comode e voglia di camminare per 25 chilometri pregando. Sono gli elementi base per partecipare al pellegrinaggio in notturna dal Santuario del Noce di Camposampiero (Pd) alla Basilica del Santo a Padova, passando per il Santuario dell’Arcella. Quest’anno il tradizionale percorso di preghiera che inaugura le celebrazioni del Giugno Antoniano si svolgerà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio (informazioni e iscrizioni on line su www.ilcamminodisantantonio.org). Ritrovo alle 21.00 dal Santuario del Noce di Camposampiero (inizio accoglienza pellegrini alle 17.00) per giungere alla Basilica del Santo a Padova, dove sarà celebrata la messa solenne, alle 9.00 di domenica 27 maggio, con una tappa intermedia al Santuario dell’Arcella, luogo della sua morte (in caso di maltempo il pellegrinaggio sarà annullato).E per questa edizione c’è un’importante novità per chi, terminato il pellegrinaggio, domenica mattina rientra a Camposampiero in treno. Grazie alla collaborazione con Trenitalia, domenica 26 maggio il treno da Padova a Camposampiero delle ore 11.04 avrà una capienza maggiore del solito: 700 posti (500 a sedere e 200 in piedi).