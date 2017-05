PADOVA: è RIPRESO OGGI IL PROCESSO PER OMICIDIO ISABELLA NOVENTA

11 maggio 2017- 15:09

Padova, 11 mag. (AdnKronos) - E' ripreso oggi, in Tribunale a Padova, il processo per l'omicidio di Isabella Noventa, la 55enne di Albignasego scomparsa nella notte tra il 15 ed il 16 gennaio 2016, dopo un incontro con il suo fidanzato Freddy Sorgatom nella sua villa di Noventa Padovana. Il processo, con il rito abbreviato, è ripreso con la seconda parte della requisitoria del pm Giorgio Falcone, che non si concluderà probabilmente però in serata, e quindi la richiesta delle pene per i tre imputati: Freddy Sorgato, Debora Sorgato e Manuela Cacco è rinviata alla prossima udienza giovedì prossimo 18 maggio. I tre sono accusati dell'omicidio di Isabella Noventa Si parla della richiesta di tre ergastoli con il dubbio per la tabaccaia veneziana, la Cacco, il cui ruolo potrebbe portare a una richiesta inferiore. I tre imputati, presenti in aula, impassibili, hanno ascoltato la lettura delle oltre 300 pagine di requisitoria del Pm Falcone. Il corpo di Isabella Noventa non è mai stato trovato. Il pm Falcone in aula ha parlato del movente che sarebbe da far risalire alla gelosia e all'odio di Debora e Manuela nei confronti di Isabella, da cui Freddy non riusciva a stare lontano.