PADOVA: GIORDANI, IL MUNICIPIO è LA CASA DI TUTTI I CITTADINI

29 giugno 2017- 20:30

Padova, 29 giu. (AdnKronos) - "Il Municipio appartiene a tutti i Padovani, è la casa di tutti i cittadini: a me non piace dare l'idea di dover temere le persone. I Padovani sono la mia forza e i miei riferimenti, parlare con loro, confrontarmi è alla base del mio lavoro come deve essere alla base del lavoro di tutta la amministrazione". Lo ha sottolineato il neosindaco di Padova Sergio Giordani oggi, dopo la abrogazione della delibera del febbraio 2015 che disponeva l'accesso a palazzo Moroni, compreso cortile e gradinata, solo dopo l'identificazione da parte della polizia Locale."Per questo oggi ho firmato il provvedimento che ripristina il libero accesso al Comune. Un gesto simbolico, ma anche molto concreto che spero incoraggerà tutti i cittadini a tornare a vivacizzare uno spazio che deve essere sentito come loro", ha sottolineato."Mi farà molto piacere tornare a vedere bambini, famiglie e anziani, seduti su queste panchine e non mancherò di cogliere anche l'occasione per fermarmi a scambiare due parole, chiedendo le loro opinioni", ha concluso.