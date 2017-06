PADOVA: GIORDANI, MI HA CHIAMATO RENZI, 'TUO MODELLO è DA CLONARE'

26 giugno 2017- 09:38

Padova, 26 giu. (AdnKronos) - "Sono felice, molto felice. Felice per Padova che dovrà essere una città che dovrà essere una città serena, tranquilla, e senza litigi. Io sono qui per unire e non per dividere. Mi ha chiamato Matteo Renzi per farmi i complimenti, mi ha detto che il modello Padova è un modello da replicare, da clonare, penso sia vero". Così il neosindaco di Padova, Sergio Giordani, 'civico' a capo di una coalizione di centrosinistra commenta la vittoria nella sua città. Giordani, grazie anche all'apparentamento con la Coalizione Civica di Arturo Lorenzoni ha battuto al secondo turno il leghista Massimo Bitonci che da parte sua ha ammesso la sconfitta già ieri sera subito dopo mezzanotte: "Evidentemente il mio messaggio non è stato capito. Sono deluso, il risultato è chiaro: la città è spaccata a metà, io in ogni caso manterrò il mio impegno all' opposizione".