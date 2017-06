PADOVA: GIORDANI, SU NUOVO OSPEDALE MI CONFRONTERò SUL MERITO CON ZAIA

27 giugno 2017- 18:51

Padova, 27 giu. (AdnKronos) - "La campagna elettorale è finita domenica col voto dei cittadini di Padova che hanno scelto me e il progetto con cui mi sono presentato, arricchito, nella fase di ballottaggio, dalle proposte valide e innovative di Arturo Lorenzoni. Con la campagna elettorale sono finite anche le esigenze di contrapposizione legate a un normale confronto, anche vivace, che contraddistingue queste fasi. Come ho detto quando ho iniziato la mia campagna elettorale, io non ho preconcetti di nessun tipo verso nessuno, non ho un partito preso da difendere, e questo vale anche per l'approccio che avrò appena possibile con la Regione e con il Governatore Zaia, che reputo persona concreta e seria. Con lui mi confronterò nel merito sul tema del nuovo del Nuovo Ospedale sul quale resto convinto della bontà delle motivazioni che mi hanno portato ad avanzare una proposta che ritengo concreta, ma anche aperto al massimo confronto con tutti gli attori interessati". Così il neosindaco di Padova, Sergio Giordani replica sulle dichiarazioni odierne sul Nuovo Ospedale di Padova del Presidente della Regione Luca Zaia."Questo vale anche per tutti gli altri argomenti che riguardano e coinvolgono le due istituzioni, nel solo interesse di Padova e dei suoi cittadini. Sarà un confronto libero dalle ideologie e dagli schieramenti precostituiti, ma anche forte delle mie idee e delle proposte avanzate. Una nuova stagione di collaborazione, pragmatismo e ascolto reciproco è necessaria per far ripartire la città di Padova, un obiettivo rispetto al quale sono certo non troverò insensibile il Presidente della Regione Veneto", conclude.