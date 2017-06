PADOVA: GIORDANI VISITA LE CUCINE POPOLARI E INCONTRA SUOR LIA

Padova, 27 giu. (AdnKronos) - "Sono voluto tornare qui, nel cuore di questa straordinaria opera di carità e impegno fatta vivere ogni giorno da Suor Lia e da tutti i volontari perché la visita a questo luogo è stato uno dei primi gesti, messaggi, e impegni offerti ai miei concittadini ormai vari mesi fa, all'avvio di un percorso intenso e appassionante, che ora concluso nella sua prima parte deve continuare con lealtà e coerenza. Oggi torno per ribadire un impegno a me stesso e a tutta la città". Lo ha sottolineato il neosindaco di Padova, Sergio Giordani che oggi la visitato le Cucine Popolari, primo atto da sindaco."Io da Sindaco di Padova, e tutta l'Amministrazione che avrò l'onore di guidare, non verranno mai meno alla consapevolezza totale che il nostro impegno va riposto per tutti i padovani ma con ancora più forza verso chi è in difficoltà, verso chi ha poco o non ha più niente, nei quartieri, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di cura, nelle fasi della vita, per i giovani come per i più anziani e per le giovani famiglie", sottolinea.