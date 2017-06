PADOVA: GIORDANI VISITA LE CUCINE POPOLARI E INCONTRA SUOR LIA (2)

27 giugno 2017- 16:58

(AdnKronos) - "Tutti quanti abbiamo bisogno di una buona politica e di un serio impegno orientato al bene comune, ma chi è più fragile ne ha più bisogno. Nessuna contrapposizione quindi, non sono qui per dividere ma simbolicamente per unire. Questa città non ha bisogno di cercare fuori di se le ragioni per cui essere profondamente orgogliosa di se stessa, e il fatto che proprio la nostra Padova sia una capitale del volontariato, dell'impegno civico, dell'impegno verso il prossimo è qualcosa che deve darci grande forza e speranza, per tutto il lavoro che ora insieme saremo chiamati a fare", ha spiegato. "In questo lunghissimo viaggio concluso domenica ho raccolto tutta la bellezza di Padova ma anche le molte sofferenze di chi ha chiesto una politica vicina e attenta anche a chi non ha la voce forte per chiedere aiuto. Una pagina nuova si scrive anche declinando in ogni atto amministrativo una forte attenzione al superamento di quelle disuguaglianze che sono spesso alla base di una diffusa sfiducia verso le istituzioni- ha sottolineato Giordani - Questo è il mio impegno, questo lo sforzo di sistema che chiedo a tutte le realtà vive della città".