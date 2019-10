1 ottobre 2019- 13:33 Padova: imam arrestato, schiaffi e pugni ai bambini che sbagliavano preghiera

Padova, 1 ott. (AdnKronos) - Una violenza continua, quotidiana con schiaffi, pugni, spintoni umiliazioni, tirate di orecchie, ai bambini, giovanissimi dai 4 ai 5 e fino ai 10 anni che sbagliavano nel recitare le preghiere islamiche,e per questo arrestato all'alba di oggi dagli uomini della Digos di Padova. Maltrattamenti che per il giovane 23enne Imam del Centro di preghiera 'Bangladesh Cultural Center' erano il giusto castigo verso bambini in gran parte anch'essi di origine del Bangladesh, costretti a vivere in un vero e proprio stato di terrore e pressione psicologica durante le lezioni, previste tutti i pomeriggi, sabato e domenica compresi. Maltrattamenti che gli stessi bambini avevano rivelato ai genitori, tanto che le prime segnalazioni agli investigatori erano giunti dall'interno della stessa comunità islamica e alle insegnanti delle scuole elementari, frequentate dai bambini, e preoccupate dal cambiamento di umore di alcuni loro alunni.