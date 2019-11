5 novembre 2019- 17:17 Padova: inaugurato Festival Cultura Paralimpica (3)

(Adnkronos) - “Questo Festival si inserisce alla perfezione nella cultura di questa città che è città che non discrimina -ha spiegato il Sindaco di Padova Sergio Giordani- ogni discriminazione sarà veramente superata quando considereremo questi ragazzi innanzitutto come sportivi. L’obiettivo è quello di mettere i nostri ragazzi nelle condizioni migliori per praticare sport. Fare sport significa mettere una persona disabile nelle condizioni di pensare a quello che ha e non a ciò che ha perso”.Presenti alla cerimonia anche i campioni di nuoto paralimpico Simone Barlaam e Federico Morlacchi, che hanno parlato della vittoria ex equo ai Mondiali di Londra: “La vittoria non l’abbiamo divisa, l’abbiamo condivisa -ha ricordato Morlacchi- il che significa che non vale la metà, bensì il doppio”. “E’ stata una trasferta incredibile -ha ammesso Barlaam- oltretutto la medaglia d’oro condivisa ci ha permesso di superare gli Stati Uniti nel medagliere e di vincere la classifica finale”.