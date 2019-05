17 maggio 2019- 17:24 Padova: incidente scuolabus, Zaia 'alcuni studenti già dimessi'

Padova, 17 mag. (AdnKronos) - Non appena ricevuta la notizia dell’incidente che ha coinvolto alcuni ragazzi in uno scuolabus nel padovano, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si è messo in contatto con il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta per verificare le condizioni di salute dei giovani.“Dal direttore generale – informa il Governatore – ho appreso che i ragazzi coinvolti sono otto, tutti assistiti in ospedale. Alcuni sono stati già dimessi, altri sono ancora sotto osservazione, ma sembra fortunatamente trattarsi di traumatologia di tipo minore”. Il Presidente ha raccomandato a Scibetta “di non tralasciare comunque nessun approfondimento diagnostico” e rivolge ai ragazzi i suoi migliori auguri di pronta guarigione.