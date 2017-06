PADOVA: JOINT VENTURE TRA FONDERIE ARIOTTI E VDP PER ACQUISIRE FONDERIA ANSELMI

Padova, 1 giu. (AdnKronos) - Lo scorso 11 maggio Fonderie Ariotti spa con sede ad Adro (Bs), attraverso la controllata Anselmi casting srl, ha ricevuto dal Tribunale di Padova parere affermativo circa la sua offerta di acquisizione di Fonderia Anselmi, in concordato dopo il fallimento della società che ne gestiva l’affitto.Oggi si è conclusa l’intera operazione con la nascita della joint venture tra Fonderie Ariotti e VDP Fonderia spa – azienda con sede a Schio, nel Vicentino - imperniata sull’acquisizione del 50% delle quote di Anselmi casting srl da parte del player veneto.Il progetto è stato presentato oggi presso la sede di Confindustria Padova alla presenza, tra gli altri, del presidente della neonata società Otello Pittarello. L’obiettivo dell’acquisizione della fonderia di Camposampiero è, primariamente, un suo rilancio inserito in un progetto in grado di portare la società a diventare leader del settore nel nostro Paese e ad assumere i contorni – e le dimensioni – di un’azienda di primo piano su scala europea, potendo così affrontare le sfide, cogliendo al contempo le opportunità, dei mercati internazionali.