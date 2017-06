PADOVA: JOINT VENTURE TRA FONDERIE ARIOTTI E VDP PER ACQUISIRE FONDERIA ANSELMI (3)

1 giugno 2017- 16:03

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "L'estensione della gamma che già forniamo sarà preziosa per il mercato ed avvieremo anche importanti progetti di ricerca, sviluppo e di co–design. Un piano che soddisfi al contempo il business di oggi e prospettive a più lungo termine. Quest'azienda tornerà ad essere un richiamo anche per giovani talenti, di cui avremo bisogno per rinverdire la struttura una volta superata la fase di rilancio, che immaginiamo possa richiedere tra i due e i tre anni", ha spiegato."Sin da quando ho iniziato a lavorare nel settore delle fonderie ho sempre sentito citare la Fonderia Anselmi come un esempio di competenza e qualità - ha dichiarato Franco Vicentini, amministratore di VDP Fonderia -. Il nostro obiettivo comune è riuscire a ricreare una struttura produttiva all'avanguardia in termini impiantistici e gestionali che, con le due aziende proprietarie, possa costituire un riferimento europeo nel settore e un benchmark per tutti i concorrenti. Uno sviluppo importante nei prossimi anni risiederà nel settore della trattoristica e del movimento terra dove si sfrutteranno le sinergie con un'altra fonderia del Modenese partecipata da VDP". "Ritengo infine che questa operazione rappresenti uno dei rari esempi di aggregazione nel nostro settore realizzata da due concorrenti diretti. Ci siamo uniti in quanto crediamo che lo sviluppo futuro passi attraverso accordi societari che permettano la crescita delle aziende e non acquisizioni che puntino solo a razionalizzare o minimizzare i costi", ha concluso.