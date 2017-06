PADOVA: LEGAMBIENTE, BENE VITTORIA TICKET GIORDANI - LORENZONI

26 giugno 2017- 10:23

Padova, 26 giu. (AdnKronos) - "Giordani e Lorenzoni hanno vinto. E’ una bella notizia per Padova. Ma si ricordino – senza nulla togliere al loro valore e capacità- che li abbiamo eletti noi. Noi, ovvero singoli cittadini, o associati in coalizioni ed associazioni. Si dia subito il via al programma comune di Giordani e Loenzoni. Stop al consumo di suolo, mobilità sostenibile e lotta a traffico e smog. Stop allo stadio del Plebiscito e alle edificazioni sulle aree verdi, e serve una vera guerra a smog e traffico". Così Lucio Passi, Portavoce Legambiente Padova saluta la vittoria del centrosinistra a Padova.